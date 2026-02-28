İncirlik Hava Üssü’nden canlı yayına soruşturma: 3 kişi gözaltında

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

3 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi ile Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği ve sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.