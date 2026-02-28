AjansHaber Gündem İncirlik Hava Üssü’nden canlı yayına soruşturma: 3 kişi gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden “canlı yayın” yapılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

3 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi ile Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği ve sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
#Spor / 26 Mart 2026
Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
#Gündem / 24 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
