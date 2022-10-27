Sri Lanka'da binlerce kişi yine sokaklara döküldü!

Sri Lankalılar, başkent Colombo'da bir araya gelerek hükûmetin protestocular üzerindeki baskıyı kaldırmasını istedi.

Sendikalar adına konuşma yapan Ravi Kumudesh, protestocuların hükûmete net bir mesaj vermek istediğini söyleyerek "Şikayetleri protesto ile dile getiren insanları rahatsız etmeyi bırakın ve insanlara yardım edin." ifadesini kullandı.

Kumudesh, "Eğer hükûmet halkın sesini duymaya hazır değilse, protestolar daha da yayılacak." şeklinde konuştu.

Aralarında insan hakları aktivisti ve çok sayıda üniversite öğrencisinin yer aldığı topluluk, başkentte yürüdükten sonra hükûmetin ekonomik sorunlarla ilgilenmediğini vurgulayan bir mitinge katıldı.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.