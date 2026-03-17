AjansHaber Spor Nene’nin hat-trick’i Fenerbahçe’yi uçurdu: Fenerbahçe 4- Gaziantep FK 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti.

Kadıköy’de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 41. dakikada Dorgeles Nene’nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Gaziantep FK, VAR incelemesi sonrası 52 dakikada kazanılan penaltıda Maxim ile eşitliği sağladı. Ancak bu gol, Fenerbahçe’nin hızını kesemedi. 59. dakikada Fransız yıldız orta saha oyuncusu Kante’nin golüyle yeniden öne geçen sarı-lacivertlilerde Nene, 68. ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı ve maçın yıldızı oldu. 

Mücadele 4-1’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 60 yaptı ve 1 maç fazlasıyla zirveyle farkı 4'e indirdi. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Beşiktaş'ı konuk edecek. Burak Yılmaz'ın öğrencileri ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

 

