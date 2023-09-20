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Sarıçam'da Arıcılık Kursu başlıyor!

Arıcılık, günümüzde yoğun ilgi gören meslekler arasına yer alıyor. Sarıçam Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı Arıcılık Kursu eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.

Arıcılık, günümüzde yoğun ilgi gören meslekler arasına yer alıyor. Sarıçam Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı Arıcılık Kursu eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.

Sarıçam Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Arıcılık Kursu’na, bu mesleği öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek.

Sarıçam Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre müracaat için kayıt tarihleri ve gerekli evraklar şöyle;

Tarih

20 Eylül- 10 Ekim

Gerekli evraklar

Kimlik Fotokopisi

Öğrenim Belgesi

İkametgah

Kayıt Yeri

Turkuaz Masa

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