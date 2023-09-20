Sarıçam'da Arıcılık Kursu başlıyor!
Arıcılık, günümüzde yoğun ilgi gören meslekler arasına yer alıyor. Sarıçam Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı Arıcılık Kursu eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.
Arıcılık, günümüzde yoğun ilgi gören meslekler arasına yer alıyor. Sarıçam Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı Arıcılık Kursu eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.
Sarıçam Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Arıcılık Kursu’na, bu mesleği öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek.
Sarıçam Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre müracaat için kayıt tarihleri ve gerekli evraklar şöyle;
Tarih
20 Eylül- 10 Ekim
Gerekli evraklar
Kimlik Fotokopisi
Öğrenim Belgesi
İkametgah
Kayıt Yeri
Günümüzde yoğun ilgi gören mesleklerden biri haline gelen arıcılık için başlattığımız kursumuz bu yıl da devam ediyor.— Bilal Uludağ (@avbilaluludag) September 19, 2023
Sarıçam Halk Eğitim Merkezi İş Birliğiyle düzenleyeceğimiz Arıcılık Kursu'na, bu mesleği öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.
Kayıt için;
🗓️20… pic.twitter.com/KlUALIgiJN
Turkuaz Masa
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