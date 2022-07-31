PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2022
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/iPa5F8UQxs
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