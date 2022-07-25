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MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan'ın şehit olduğu duyuruldu.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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