Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu.

2022 büyüme beklentisi Mayıs'ta %3,3 oldu (Önceki 3,2)

12 ay TÜFE beklentisi Mayıs'ta 33,28 oldu (Önceki 28,41)

Yıl sonu TÜFE beklentisi %57-92 oldu (Önceki %46,44)

24 ay sonra TÜFE beklentisi Mayıs'ta %19,54 oldu ( Önceki 17,68)

Yıl sonu dolar tahmini 17,57

Yıl sonu dolar/TL beklentisi Mayıs'ta 17,57 TL oldu (Önceki 16,85 TL)

12 sonra dolar/TL beklentisi Mayıs'ta 18,47 oldu (Önceki 17,84)

2022 büyüme beklentisi Mayıs'ta yüzde 3,3 oldu (Önceki 3,2)