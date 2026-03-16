Bahçeli: "Ankara, Bağdat ve Şam ile Kudüs ve Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir"

Bahçeli: “Ankara, Bağdat ve Şam ile Kudüs ve Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ankara ile Bağdat ve Şam'ın, Kudüs ile Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Yayınlama Tarihi:
Bahçeli: “Ankara, Bağdat ve Şam ile Kudüs ve Gazze’nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken idrak edilen Kadir Gecesi'nin manevi huzurunun, bölgedeki çatışmalar nedeniyle buruk yaşandığını ifade ettiİslam aleminin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki iman ve inanç ölçülerimize müzahir ve münasip şekilde tezahürünü niyaz ve murat ettiğimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhundaki derin çatlaklar, bundan kaynaklanan pek çok sorun aşama aşama vasat bulmuştur. Huşuyla ve huzurla ihata edilmiş bir Ramazan ayını idrak etmek varken, uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar, yıkıma maruz kalan stratejik altyapılar, devamlı çıta yükselten jeopolitik gerilimler, her yerinden hasar alan medeniyet mirası özelde din kardeşlerimizi, genel manada ise İslam ülkelerinin egemenlik haklarını rehin almıştır.”

“İnanç ve tarihi haklara sahip çıkılmazsa varlık ve çıkarlarımız tehlikeye girecek”

Bahçeli, “Tan yeri ağarıncaya kadar esenliğin var olacağına inandığımız Kadir Gecemizde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığını samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır. İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır. Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir. Geldiğimiz bu aşamada inanç hürriyetimize, insan olmaktan mütevellit tarihi haklarımıza sahip çıkmadığımız veya çıkamadığımız takdirde varlığımızın ve hayati çıkarlarımızın kademe kademe çiğneneceği çok açıktır." dedi.

"Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır"

Ankara ile Tahran'ın kader birliğine vurgu yapan Bahçeli, "Ankara ile Bağdat ve Şam'ın, Kudüs ile Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

“Kardeşlik şuuruyla karanlık kumpasları dağıtmalıyız”

Bahçeli, "Temennim, Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır. Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur. Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

#devlet bahçeli
#kadir gecesi
