AjansHaber Gündem Kadir Gecesi, tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi, tüm yurtta dualarla idrak edildi

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesi, tüm yurtta dualarla idrak edildi

İslam dininde “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen Kadir Gecesi, Türkiye genelinde dualarla idrak edildi. Camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

İstanbul

İstanbul'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Eyüpsultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Yeni Valide başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi. Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup duaların edildiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel de katıldı.

Ankara

Vatandaşlar, başta Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki camileri olmak üzere Ankara'daki camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Bursa

Tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı. Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami'de teravih namazı kılındı.

Peygamberler Şehri: “Şanlıurfa”

Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu. Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, buradaki camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Konya

Vatandaşlar yatsı ezanının okunmasına yakın tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi ile hemen yakınındaki Kapu Camisi'ni doldurdu. Camilerin içinin dolması üzerine caminin dışında da saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının öncesinde söylenen ilahi ve kasideleri dinledi.

Esenler’de “10 bin hatim, 100 bin dua” programı gerçekleştirildi
Esenler’de “10 bin hatim, 100 bin dua” programı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Müstekbir ve müstevliye boyun eğmek, zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Müstekbir ve müstevliye boyun eğmek, zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
