Esenler’de “10 bin hatim, 100 bin dua” programı gerçekleştirildi

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde, Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiyatçılar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yaptığı konuşmada şehirlerin gelenekleriyle yaşadığına dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bir şehirde ne kadar gelenek, değer inşa edebildiyseniz, şehir insanlığı kuşatır ve farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehrin bir geleneği oluşsun istedik ve oluştu da. Bugün on binlerce hatim okundu. Bu gecenin (Kadir Gecesi) en anlamlı şeyi duaya durmak. On binlerce kardeşimizle burada duaya duruldu. Çünkü dua bizim Rabb'imize niyazımızdır. Duamızın reddedilmeyeceğine inandığımız bu gecede yeryüzündeki mazlumların kurtulması, zalimlerin kahrolması için dua ettik. Bugün insanlık için, Gazze için, Filistin için duaya durduk." dedi.

Göksu, program kapsamında ayrıca çekilişle belirlenen 16 kişinin umre ziyaretine gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İbrahim Özen'in yaptırdığı hatim duası sonrası 11 bin 500 kişinin katıldığı çekilişte 16 kişi umre ziyaretine gitmeye hak kazandı.