İstanbul Havalimanı 6. kez "Yılın Havalimanı" seçildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre; ACI, ICAO ve IATA gibi havacılık otoritelerinin temsilcilerinden oluşan seçici kurul rehberliğinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı. Binlerce sektör paydaşının katılımıyla yapılan değerlendirmede İstanbul Havalimanı, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreni Yunanistan'da gerçekleştirilirken, İGA CEO’su Selahattin Bilgen de "ATN Bireysel Ödülü"nü aldı.

Başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından Air Transport Awards'ta üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir. Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz mükemmeliyet ve eşsiz misafir memnuniyeti yaklaşımımız, bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür."

Bilgen, alınan ödülün tüm İGA ailesinin ortak vizyonu ve emeği olduğunu vurgulayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.