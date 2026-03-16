GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı hava tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart Arife günü ile 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresince yurdun yağışlı sistemin etkisi altında kalacağını duyurdu. 

Tahminlere göre hava sıcaklıkları bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğu bölgelerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Ankara ve İstanbul’da bayram süresince aralıklı sağanak yağış beklenirken, İzmir’de yağışın bayramın ilk günü etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara’da sıcaklıkların 3 ile 16 derece, İstanbul’da 6 ile 13 derece, İzmir’de ise 6 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 

Yetkililer, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşları ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı uyardı.

 

 

#hava durumu
#ramazan bayramı
Baharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Baharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
#Gündem / 26 Mart 2026
İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
#Gündem / 20 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.