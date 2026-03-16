Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı hava tahminini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart Arife günü ile 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresince yurdun yağışlı sistemin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve doğu bölgelerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Ankara ve İstanbul’da bayram süresince aralıklı sağanak yağış beklenirken, İzmir’de yağışın bayramın ilk günü etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara’da sıcaklıkların 3 ile 16 derece, İstanbul’da 6 ile 13 derece, İzmir’de ise 6 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Yetkililer, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşları ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı uyardı.