Muğla’ya dev sağlık yatırımı: Bin yataklı şehir hastanesi planı tamamlanmak üzere

Bakanı Memişoğlu, Muğla’daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Muğla’nın sağlık turizmi alanında örnek kentlerden biri olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın ‘hayalim’ dediği Muğla’ya şehir hastanesi planlamamız var”

Memişoğlu, bin yataklı Muğla Şehir Hastanesinin projesinin hazırlandığını, en kısa sürede bu projeyi başlayacaklarını belirterek, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında ülkemizi karış karış dolaşıyoruz. Muğlamıza 2002’den beri 45 tane sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19’u hastane. Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ‘hayalim’ dediği Muğla’ya şehir hastanesi planlamamız var. Yerini ayarlıyoruz şu anda. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah 1000 yataklı Muğla Şehir Hastanemizi insanlarımıza sunulacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında Merkez ilçemizdeki Menteşe’deki hastanemizi yenileyip buraya inşallah 200 yataklı bir hastane de yapacağız. Bunun yanında ilçelerdeki hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Oraya da 500 yataklı, yatırımını aldığımız hastanemizin inşaatına inşallah en kısa zamanda başlayacağız." dedi.

"Muğla sağlık turizminde örnek il olacak"

Muğla’nın hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, sağlık turizmi açısından kentin örnek şehirlerden biri olabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye turizmde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Biz de aynı zamanda sağlık turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de elimizden geldiğince bunu daha etkin, daha güvenilir ve daha kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kamu hastanelerini de buna dahil etmeye çalışıyoruz. Ancak ayrı bir şey de yapacağız. Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz, Avrupalıların, Amerikalıların Wellness dedikleri sağlıklı yaşam turizmi de yapmamız lazım. Yani sağlam gelen, burada hücre terapistinden diyetisyenine kadar hizmet alacağı, gerektiği zaman küçük bir check-up yapılacağı, bir mevzuat hazırlıyoruz. Esasında sağlık ve yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyondan termaline kadar hepsini kapsayacak bir esenlik mevzuatı hazırlıyoruz. İnşallah Muğla da bu konuda örnek bir il olacak. Çünkü biz sadece hastalıkların tedavisinde değil, esasında sağlıklı yaşam için gerekli olan her türlü desteği verebilecek altyapıya, insan gücüne sahibiz. Onun için Türkiye bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline gelecek diye düşünüyoruz. Bunun yanında Muğla gerçekten demin bahsettiğim gibi turizmin yanında sağlık turizmi içinde bizim için örnek illerden bir tanesi olacak."