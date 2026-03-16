Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı

Trump, Hürmüz Boğazı’nı kullanan ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, enerji ihtiyacını Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerle karşılayan ülkelere seslenerek, “Ekonomileri bizden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz.” dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nı kullanan ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Trump-Kennedy Center Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

İran’ın askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde zayıflattıkları iddiasını yineleyen Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlamak için kullandığı birçok gemiyi de hedef aldıklarını söyledi. Tahran’ın halen boğazı mayınlayıp mayınlamadığının tam olarak bilinmediğini belirten Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri tehdit etme yeteneğini ciddi şekilde zayıflattık. 30’dan fazla mayın döşeme gemisini imha ettik.” dedi.

Hürmüz Boğazı’nı korumada diğer ülkeler de sorumluluk almalı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dışarıdan petrol ithal etmeye ihtiyacının olmadığını ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen toplam petrolün yalnızca yüzde 1’inin ABD’ye ait olduğunu belirterek, “Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz. Çin yüzde 90, Japonya yüzde 95, Güney Kore yüzde 35” değerlendirmesini yaptı.

Trump, bu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin de petrol ihtiyacını karşılamada Hürmüz Boğazı’na bağımlı olduğunu vurguladı. ABD’nin boğazı yıllardır “bedavaya” koruduğunu ifade eden Trump, artık ilgili ülkelerin öne çıkarak sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Birçok ülke Hürmüz Boğazı konusunda yardıma geleceklerini söyledi bana, bazıları çok istekli, bazıları ise o kadar değil, bazıları da yardıma gelmeyecek." yorumunu yapan Trump, kendilerinin NATO'ya her zaman yardım ettiğini, ancak ABD'nin ihtiyacı olduğunda NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini savundu.

“İran'ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik”

İran'da 7 bine yakın hedefi İsrail ile birlikte vurduklarını açıklayan Trump, "İran'ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yeniden inşa etme imkanı neredeyse sıfıra indi. Şu anda kağıttan kaplan İran'la uğraşıyoruz, birkaç hafta önce öyle değillerdi ama şu anda öyleler." şeklinde konuştu.

“Hark Adası'nda boru hatları hariç her şeyi vurduk”

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı geçişleri noktasında önemli olan İran'a ait Hark Adası'nı adeta yerle bir ettiklerini savundu.

Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını kaydeden ABD Başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.

“Birleşik Krallık'a kızgınım”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini aktaran Trump, Fransa'nın Hürmüz konusunda ABD'ye yardım etmesini beklediğini ifade etti.

İngiltere’ye yönelik şikayetini bir kez daha dile getiren ABD Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"İngiltere beni çok şaşırttı çünkü iki hafta önce onlara, 'Neden bize gemi göndermiyorsunuz?' demiştim. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. Birleşik Krallık'a kızgınım, ancak bence onlar da bu sürece dahil olacaklar. Hatta bu sürece büyük bir şevkle katılmalılar. Yıllardır NATO aracılığıyla bu ülkeleri koruyoruz."

 

 

 

