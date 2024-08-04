KPSS ÖABT oturumu başladı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı.

KPSS ÖABT sınavının sabah oturumuna katılan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi'ne geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Saat 10.00'a kadar sınav merkezine öğrencilerin alınmasına devam edildi.

SINAVA KOŞARAK YETİŞTİLER

Sınava geciken adaylar, koşarak sınav binalarına geldi. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapatıldı ve bu saatten sonra gelen adaylar içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla ise sınav başladı. Sınav merkezleri önünde heyecanla bekleyen aileler ise çocukları için dua etti. Adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika süre verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika süre verilecek. 81 il, 103 sınav merkezinde yapılan alan bilgisi oturumlarına toplam 461 bin 763 aday başvurdu.