Hava sıcaklıkları düşüyor!

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının azalmayla birlikte, birçok ilimizde gece en düşük sıcaklıklarının da 10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları (°C);

Ankara : 28-22

İstanbul : 28-26

İzmir : 33-31

Kayseri : 29-22

Sivas : 26-21

Yozgat : 24-19

Konya : 29-23

Eskişehir : 25-21

Samsun : 25-22

Amasya : 28-21

Elâzığ : 32-27

Gaziantep : 35-31

Diyarbakır : 36-32