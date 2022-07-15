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Hakkari'de 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye istinaden Jandarma Asayiş Komando timlerince, ilçenin Günyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 14,5 milimetrelik 80 uçaksavar mühimmatı bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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