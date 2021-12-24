Güneşten elektrik üretimi artıyor

Evinin elektrik ihtiyacını karşılayan da var, elektrikli aracını şarj eden de...

Türkiye'de lisanssız olarak kurulan küçük ölçekli güneş santrali sayısı 8 bin 265'e ulaştı. Kurulu güç 7 bin 750 megavata çıktı.

Türkiye, GES kurulu gücünü artıran 9. ülke oldu

Türkiye 2014'ten bu yana dünyada Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulu gücünü en fazla arttıran 9. ülke oldu, Avrupa'da ise üçüncü sıraya yükseldi.

Kent merkezinin dışındaki alanlar, güneş enerjisinin en çok tercih edildiği yerler oldu.

Aydın'da yaşayan Ergün Evren, tüm elektrik enerjisi ihtiyacını evinin çatısına kurdurduğu sistemden karşılıyor.

Sistemin yaklaşık 100 bin TL'ye mal olduğunu belirten Evren, üretimlerden kaynaklı verilere bakıldığında yatırım maliyetinin 5-5 buçuk yılda amorti edildiğini söyledi.

Güneş enerjisi kazandırıyor

Elektrikli araç sahipleri de güneş enerji sistemlerine yöneldi.

Girişimci Enis Fakıoğlu da, "İlk adımımız garajı kaplayıp 3 kilowatlık bir güneş enerji sistemi kurmak oldu. Bu normal bir dairenin bütün elektrik tüketimini karşılar. Bir de elektrikli araç kullanıyoruz. 60 km'lik menzili buradaki güneş enerjisi sistemi karşılayabiliyor" dedi.

Sistem 5 ila 7 yılda maliyetini karşılıyor

Güneş enerji sistemi kuranlar, üretimin fazlasını satıp gelir elde edebiliyor.

Firma Yetkilisi Muammer Kabaçam konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şu sıralar bir eve kurulacak 10 kilovatlık tesisin maliyeti 130 bin lira civarında. Tüketimden fazla bir üretim söz konusu ise elektrik şebekesine veriliyor. Elektrik şebekesine verilen kısım, tesis sahibine alacak olarak kaydediliyor ve ay sonunda mahsuplaşmaya gidiliyor."

Güneş enerji sistemleri, 5 ile 7 yıl içinde maliyetini karşılıyor. Bu küçük santraller 25 yıla kadar üretim yapabiliyor.