AjansHaber Gündem Manavgat Belediyesi soruşturmasında 12 kişi daha tutuklandı

Antalya Manavgat Belediyesinin eski yönetimine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 12 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonları genişleyerek devam ediyor. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, son operasyonlarla birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 40'a yükseldi. 

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 13 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki iki zanlının işlemleri devam ediyor.

Operasyonların geçmişi ve ele geçirilenler

Soruşturma süreci, 11 Eylül 2025'te Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirilmesiyle kritik bir aşamaya gelmişti. Takip eden süreçte eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Öte yandan, belediye başkanıyken görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 43 sanıklı ayrı bir dava süreci ise yargıda devam ediyor.


 

