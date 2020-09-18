Erdoğan: Yunan Cumhurbaşkanı adaya falan çıkıp gövde gösterisi yapıyorsa, biz daha büyüğünü yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede önlemlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Erdoğan, Bilim Kurulu ile istişare edildiğini ifade etti, "İşi biraz gevşetince baka sayıları yeniden arttı. Şimdi işi sıkı tutmak durumundayız." dedi.

Başkan Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşını işaret etti, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ın istifa kararını da çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"ŞİMDİ İŞİ YENİDEN SIKI TUTACAĞIZ"

Koronavirüs önlemlerinin bazı kişiler tarafından ciddiye alınmamaya başlandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "İşi biraz gevşetince baka sayıları yeniden arttı. Şimdi işi sıkı tutmak durumundayız. Olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Bunu büyükşehirlerimiz başta olmak üzere süratle eski durumuna döndürelim." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN UMUTLANDIRAN SÖZLER

Umutla beklenen koronavirüs aşısınavurgu yapan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Erdoğan, " Aşı çalışmalarımız süratle devam ediyor. Yılbaşından itibaren baı önemli sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımız bazı önemli sinyaller veriyor." diye konuştu.

"ÜZÜCÜ OLMUŞTUR"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın görevi bırakma kararı ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Serrac'ı geçen hafta bir kabulüm oldu. Ardından böyle bir gelişme ve böyle bir haber alma, bizler için üzücü olmuştur. Libya gibi bir yerde, Trablus'ta biliyorsunuz bir ara olumsuz gelişmeler oldu. Serrac yönetimi, darbeci Hafter'den kurtulma noktasına kadar geldi. Elinde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz. Serrac'ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir.

"MEİS'TE YAPTIKLARINI DAYATMA OLARAK GÖRÜŞECEKLERSE GEREK YOK"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi değerlendiren Başkan Erdoğan, diplomatik temaslara değindi. Erdoğan, " Birçok devlet başkanı ve başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı olarak Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Burada deniz yetki alanlarından başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme olabilir mi? Bizim için önemli olan, hangi şartlarda, neyi görüşeceğiz? Meis'te yaptıklarını dayatma olarak görüşeceklerse gerek yok." dedi.

"TAMİR BAKIMI BİTİNCE ORUÇ REİS GÖREVİNE DÖNECEKTİR"

Oruç Reis'in bakım onarım için limana dönmesinin diplomasi için bir şans olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik, anlamlı bir mesaj. Diplomasiye bir fırsat yaratalım, Yunanistan bu fırsatı olumlu karşılasın diye yaptık. Ama bu demek değil ki, artık tamamen bizim araştırmalarımızı durdurma anlamına gelecek. Tamir bakımı bitince, Oruç Reis görevine dönecektir.

"ADAYA GELİP GÖVDE GÖSTERİSİ YAPARSA BİZ DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPARIZ"

Yunanistan ile masaya oturulabileceğini ifade eden Erdoğan, "Biz görüşürüz, videokonferans olur, başka bir ülke olur görüşürüz. Ama Yunan Cumhurbaşkanı adaya gelip gövde gösterisi falan yapıyorsa, biz daha büyüğünü yaparız." dedi.

"MISIR İLE İSTİHBARİ GÖRÜŞMELERİN YAPILMASI BAŞKADIR, YAPARIZ"

Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması başkadır, yaparız. Bizim açımızdan engel yoktur. Mısır ile Yunanistan'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Bizim Mısır ile olan bağımız çok çok farklıdır.