AjansHaber Dünya AB'den Moldova'ya 189 milyon avro destek

AB'den Moldova'ya 189 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro ek mali destek sağladı.

AB'den Moldova'ya 189 milyon avro destek

AB Komisyonu, Moldova'nın ekonomisini güçlendirmek ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak amacıyla kurulan finansal araç kapsamında ülkeye ek mali destek verdiğini açıkladı.

Açıklamada, AB yolunda kaydettiği ilerleme ve 24 reformu başarıyla tamamlaması nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro gönderildiği ifade edildi.

Toplam desteğin 173 milyon avroluk kısmının doğrudan devlet bütçesine aktarılacağı, 16 milyon avronun ise yatırım platformu aracılığıyla ülkedeki projelere yönlendirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ödemenin 2025 yılında Moldova'ya sağlanan 289 milyon avroluk desteğe ek olduğu belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan reformlar arasında, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılması, siber güvenlik ve acil durum kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bütçe şeffaflığının artırılması ile yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminin güçlendirilmesinin yer aldığı ifade edildi.

AB, Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro tutarında insani yardım sağlayacak
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
