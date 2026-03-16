AB, Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro tutarında insani yardım sağlayacak

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2026 yılında Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Mısır için yaklaşık 458 milyon avroluk insani yardım sağlanacağını bildirdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bu finansmanla, gıda yardımı, sağlık hizmetleri, barınma, temiz su temini ve okul dışında kalan çocuklara eğitim gibi alanlarda destek sağlanacak. 

Buna göre, Suriye için 210 milyon avro tutarındaki AB insani yardımı, ülke genelinde acil müdahale ve koruma faaliyetlerini destekleyecek.

Filistin için ayrılan 124 milyon avroluk kaynak ise gıda yardımı, sağlık, koruma, barınma ve eğitim alanlarında kullanılacak.

Lübnan’a sağlanacak 100 milyon avro ile acil sağlık hizmetleri, temel yardım, koruma hizmetleri, barınma ve okul dışındaki çocuklar için eğitim desteklenecek.

Ürdün için ayrılan 15,5 milyon avro ile sağlık ve koruma gibi temel hizmetler sürdürülecek, kamplarda ve kamp dışında yaşayan mültecilerin ihtiyaçları karşılanacak.

Mısır için sağlanacak 8 milyon avro ise en kırılgan gruplara çok sektörlü destek sağlanmasında kullanılacak. Bu kapsamda okul dışında kalan çocuklara eğitim verilmesi ve afet hazırlığına yönelik bölgesel programların desteklenmesi planlanıyor.

#Avrupa Birliği
#Orta Doğu
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.