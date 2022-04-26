Bakan Kurum, Elazığ'da depremzedelerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şunun altını gururla çizmek istiyorum; Türkiye artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim etmiyor. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Gerek afet anında gerek sonrasında vatandaşının yaralarını hızla saran, ona yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkanı sunabilen, milletinin yanında güçlü bir Türkiye var." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ'daki temasları kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Depremzedelerle iftar yapan Kurum, burada yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2020'de meydana gelen merkezi Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi.

Ramazanın paylaşma, infak ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Kurum, ramazanda Elazığlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ne acıdır ki bu cennet vatanımızın büyük bir kısmı deprem riski altında. Son 100 yılda, ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayelere tanık olduk. Meydana gelen büyük depremlerde 80 bin canımızı yitirdik. İşte 2 yıl önce Elazığ'da da aynı acıyı yaşadık, yine ocaklara aynı acı düştü. Deprem olur olmaz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, devletimizin tüm kurumları, kusursuz bir koordinasyonla, adeta bir seferberlik ruhuyla Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk." ifadelerini kullanan Kurum, bakanlıklar, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, Kentsel Dönüşüm ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, TOKİ ve İller Bankası ile bir ay boyunca Elazığ'ın cadde ve sokaklarından ayrılmadıklarını aktardı.

- "Ekiplerimize ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum"

Bir enkaz alanından diğerine giderek depremzedelerin yanında yer aldıklarını anlatan Kurum, "Şu anda iftarımızı yaptığımız Abdullahpaşa Mahallemizin sokakları, binaları, şu duvarları şahittir ki ne zaman bir sokağın köşesini dönsek acaba oradan bir güzel haber alabilir miyiz umudunu yaşadık. Ne zaman ekiplerimiz, AFAD'ımız 'Sessizlik' diye bağırsalar kalbimiz birisi bulunur diye heyecanla çarptı." diye konuştu.

Kurum, o bir ay boyunca Türkiye'nin büyük bir aile olduğuna işaret ederek tüm fertlerin millet olmanın ne anlama geldiğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. "Bu anlamda 'Gel kardeşim' diyerek sarsılan binlerce eli sımsıkı tutan, milletimizi yüreğine saran tüm arama kurtarma, hasar tespit ekiplerimize ve bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, her zaman bizleri destekleyen, bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum." diyen Kurum, depremin ardından hiçbir vatandaşı açıkta bırakmadıklarını vurguladı.

- "Elazığ ve Malatya'da cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik"

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinin en hızlı ve en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını, Elazığ ve Malatya'da başlattık. Yerinde vatandaşlarımızla görüşerek, onları dinleyerek... Yeni yaptığımız konutlar, mahallesine değer katan konutlar olsun istedik. Yöresel mimariye uygun, az katlı. İnşallah bir daha deprem yaşamayız ama olası depremlerde de vatandaşlarımız huzurlu, mutlu bir şekilde bu binalarda yaşasın istedik. Yeşil alanlarıyla, spor salonlarıyla, parklarıyla, geniş otoparklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, yeni yaşam alanlarıyla yeni Elazığ'ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarında artık son aşamaya geldik."

Kurum, bu yatırımın bedelinin yaklaşık 40 milyar lira olduğunu belirterek 40 milyar liralık işi devletin, Cumhurbaşkanının liderliğinde vatandaşa söz verildiği gibi bir yıl içerisinde teslim etmeye başladıklarını aktardı.

İlk etapta 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıkları 8 bin yuvayı Cumhurbaşkanının teşrifleriyle, depremzedelere teslim ettiklerini ifade eden Kurum, kalan konutları da etaplar halinde teslim etmeye devam ettiklerini bildirdi. Kurum, şöyle dedi:

"Şu an Elazığ'da toplamda 24 bin konutumuzdan 18 bininin teslimleri yapıldı. Kalan konutlarımız köylerimizde ilçelerimizde ki; buna ikinci depremi de katıyorum, ihaleleri yapıldı. İnşallah en kısa sürede bu konutlarımızı da teslim edeceğiz. Tek bir afetzede kardeşimizi dahi evsiz bırakmadık. Şunun altını gururla çizmek istiyorum; Türkiye artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim etmiyor. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Gerek afet anında gerek sonrasında vatandaşının yaralarını hızla saran, ona yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkanı sunabilen, milletinin yanında güçlü bir Türkiye var."

- Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümden hak sahibi olan depremzedelerin kendilerinden bir isteklerinin olduğunu, buna kayıtsız kalamayacaklarını anlatan Kurum, "Kentsel dönüşümden hak sahibi olan kardeşlerimiz de bundan böyle AFAD'dan hak sahibi olan kardeşlerimizle aynı ödeme imkanlarına kavuşuyor. Evlerinizin bedelleri, AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımızla birbirine çok yakın olacak. Ödemelere evlerinizi teslim aldıktan sonra başlayacaksınız. 18 yıl vadeyle ve vade farksız olarak geri ödeyeceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

- "Bir olacağız, beraber olacağız"

Kurum, vatandaşların ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalıştıklarını belirterek "Allah'ın izniyle gözlerimizi bu milletin gözlerinden bir dakika bile ayırmadık, ayırmayacağız. Kulaklarımızı bu milletin sesine bir saniye bile kapatmadık, kapatmayacağız. Ellerimizi sizin ellerinizden bir an bile ayırmadık, ayırmayacağız. Her daim birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Öyle bir kenetleneceğiz ki; bu millete hizmet etmek, eser üretmek şöyle dursun, var olan eserleri boykot edenler, sadece dedikodu üretenler, laf üretenler, gereken mesajı bizim birliğimizden alacak." diye konuştu.

"Elazığ'a seçimden seçime gelenler, afet anında vatandaşın yanında olmayanlar, milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşılamayanlar milletin gönlünde mahkum olmuşlardır." diyen Kurum, milletle yan yana, omuz omuza, gönül gönüle olmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "Milletin iradesine tehdit sökmez"

Bakan Kurum, "Sözde çevrecilik diyerek milletin iradesine kastedenlerin, vesayeti yeniden hortlatmaya çalışanların hilelerini tırnaklarıyla parçalayan, Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem 2023 hem de 2024'te sizlerle şehrimizi, ülkemizi, medeniyetimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a kastedenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki milletin iradesine tehdit sökmez." ifadelerini kullandı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık eden tüm hadsizlere, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine 'Harekete geçin' diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine çok çalışanlar değiştirecek. Çok çalışacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacağız."

İftar programına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Ömer Toraman, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Abdullahpaşa Mahallesi'nde yeni konutuna yerleşen depremzede bir aile ile evlerinde görüşen Bakan Kurum, daha sonra İzmir'de PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik 5 Ocak 2017'de düzenlediği saldırıda olası faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin'i evinde ziyaret etti.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavisi süren Sekin ile görüşerek Cumhurbaşkanı'nın selamını ileten Kurum, şehit babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.