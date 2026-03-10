AjansHaber Gündem Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık”

Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin gelecek yıllardaki enerji stratejisinde nükleerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık.” dedi.

Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık”

Bakan Bayraktar, 2’nci Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Zirvenin açılış oturumunda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki vizyonunu paylaştı. Bayraktar, "Son gelişmeler, petrol ve doğal gaza ne kadar bağımlı olduğumuzu ve bunun ekonomik büyüme üzerinde nasıl devasa bir kırılganlık oluşturduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı. 

Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bu çalkantılı dönemde başarılı bir şekilde yol alabilmek için siyasi tutarlılık, kaynak çeşitliliği ve daha kapsamlı bir uluslararası iş birliği son derece elzemdir." dedi.

“Türkiye’nin enerji talebi yüzyılın ortasına kadar üç kat artacak”

Küresel piyasa gibi Türkiye'nin enerji talebinin de artmaya devam ettiğini ve bu talebin yüzyılın ortasına kadar üç katına çıkmasının beklendiğini dile getiren Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 net sıfır emisyon hedefi ilan ettiğini hatırlatarak, "Sistemimizdeki yenilenebilir enerjinin payını hızla artırırken, güvenilir ve dirençli bir şebekenin öneminin farkındayız ve nükleer enerji bu dengeyi sağlamada kritik bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Bayraktar, nükleer enerjinin stratejide dengeyi sağlamada “kritik rol oynadığını” vurgulayarak, “Türkiye’nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok net.” ifadelerini kullandı.

“2053 yılına kadar 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz”

Bayraktar, Türkiye’nin uzun vadeli nükleer vizyonunun net olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin 2053’e kadar en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktörler dahil olmak üzere 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini ve ilk nükleer santralin bu yılın sonlarında faaliyete geçmesini beklediklerini açıkladı.

Bayraktar, karbonsuz enerji üretimi için küçük modüler reaktörlerin önemli bir rol üstlenebileceğine dikkati çekerek, "uluslararası finans kuruluşlarının, ihracat kredisi veren kuruluşların ve özel yatırımcıların bu yaklaşan nükleer rönesansa katılmaya teşvik edilmesinin” önemini vurguladı.


 

