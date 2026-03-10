Katar’da patlama sesleri sonrası "evinizde kalın" uyarısı yapıldı

Ülke medyasında yer alan haberlerde, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle başkent Doha'da patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Katar resmi ajansı QNA'da yayımlanan haberde, İçişleri Bakanlığının ülkeye yönelik yüksek güvenlik tehdidi uyarısında bulunduğu belirtildi. Bakanlık, vatandaşlara güvenlik için evde kalma, açık alanlardan ve pencerelerden uzak durma çağrısı yaptı.
Haberde ayrıca Savunma Bakanlığının, ülkeye yönelik füze saldırılarına müdahale ettiği aktarıldı.