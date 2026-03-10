AB Konseyi Başkanı Costa: “Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz”

Costa, AB'nin her yıl Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansında konuştu.

Costa, dünyanın yeni bir ‘gerçeklikle’ karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Rusya’nın barışı ihlal ettiğini, Çin’in ticareti sekteye uğrattığını ve ABD’nin uluslararası kurallara dayalı düzeni zorladığını belirtti.

"Kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmalıyız"

AB’nin ne yapması gerektiğine dikkat çeken Costa, değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmalıyız. Antlaşmalarımızda da belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nda yer alan ilkelerin korunmasına katkı sağlamalıyız. Uluslararası hukuk ihlalleri nerede olursa olsun kabul edilemez. İster Ukrayna’da ister Grönland’da, Latin Amerika’da, Afrika’da, Gazze’de ya da Orta Doğu’da olsun. İnsan hakları ihlalleri de nerede yaşanırsa yaşansın kabul edilemez, ister İran’da, Sudan’da ya da Afganistan’da."

“Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz"

Costa, Orta Doğu’daki savaşın en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "İran kuşkusuz bu durumun temel nedenlerinden biridir ancak tek taraflılık dünyada asla bir çözüm yolu olamaz. İran ve Hizbullah gibi vekil aktörlerin komşularına yönelik saldırılar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları ve özgürlüklerin korunması gerektiğinin altını çizen Costa, "Özgürlük ve insan hakları bombalarla sağlanamaz. Bu değerleri koruyabilecek olan yalnızca uluslararası hukuktur." dedi.

“Bu savaşın tek kazananı Rusya”

Açıklamalarına devam eden Costa, “Bu savaşta tek kazanan Rusya’dır. Rusya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın konumunu zayıflatmaktadır. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle savaşını finanse etmek için yeni kaynaklar elde etmektedir. Ayrıca Ukrayna’ya gönderilebilecek askeri kapasitenin başka bölgelere yönlendirilmesinden fayda sağlamakta ve Ortadoğu’daki çatışmaların gündemi domine etmesiyle Ukrayna cephesine yönelik ilginin azalmasından yararlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya yönelik baskının sürmesi gerektiğini vurgulayan Costa, yarın Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımların uzatılmasının onaylanması ve 20’nci yaptırım paketinin kabul edilmesi yönünde ilerleme sağlanmasını umduğunu ifade etti.

“Küresel ortaklık ağımızı genişletmeye devam etmeliyiz”

Costa, BM ve küresel iş birliği konusundaki görüşlerini paylaşarak, “BM, evrensel meşruiyete sahip tek forum ve etkili çok taraflı iş birliğini sürdürebilecek temel yapı olmaya devam etmelidir. Dünyanın daha fazla parçalanmasını önlemek bizim çıkarımızadır. Bu nedenle küresel ortaklık ağımızı genişletmeye devam etmeliyiz.” mesajını verdi.

AB’nin genişlemesine de değinen Costa, Ukrayna’nın üyelik başvurusunun Avrupa Birliği’ nin genişleme sürecine yeni bir dinamizm ve ivme kazandırdığını belirtti.

Costa, “Bu ivme yalnızca Ukrayna ile sınırlı değildir; Moldova ve Batı Balkanlar’daki altı ortağımızı da kapsamaktadır. Bu ülkelerin geleceği Avrupa Birliği içindedir. Genişleme süreci liyakat esasına dayalı yürütülmeli ve en yüksek standartlar sağlanmalıdır. Önümüzdeki yıllarda genişlemeyi gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atmalıyız. Bu ivmeden yararlanmalıyız. Liyakat esasını korurken genişlemenin aciliyetini de anlamalıyız.” diye konuştu.



