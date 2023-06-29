Almanya Başbakanı Scholz nitelikli işçiye gereksinimi vurguladı!

Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirvede, göç konusunun da ele alınacağını aktaran Scholz, "Ekonomimizin büyümesi için çok farklı niteliklere sahip işçilere ihtiyacımız var. Ülkemizdeki istihdam ihtiyacını güvence altına almak amacıyla iş gücü piyasalarına düzenli göç konusunda bir mutabakata varmak için aslında iyi bir zaman." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde nasıl destekleneceği konusunda bir stratejiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Scholz, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği üzere; Almanya, şu anda ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisi konumunda, biz de bunu görevimiz olarak görüyoruz ve özellikle hava savunma alanında çok etkili silahlar da dahil olmak üzere topçu tedarik ederek savunma alanında da çok önemli bir destek sağladık. Bunu yapmaya devam edeceğiz."