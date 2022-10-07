ABD ve Güney Kore'den misilleme!
Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin ardından ABD ve Güney Kore gemilerinin katıldığı deniz tatbikatı başladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer güçle çalışan savaş gemisi USS Ronald Reagan’ın ve Güney Kore gemilerinin katıldığı deniz tatbikatının başladığı belirtildi.
Açıklamada, tatbikatların, “Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonuna karşı yanıt verme hızını güçlendirmeyi” amaçladığı vurgulandı.
Kuzey Kore, son 12 günde 6. füze denemesini gerçekleştirdi. 4 Ekim'de Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim’de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.
Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.
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