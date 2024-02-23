23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"23 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
2️⃣3️⃣ İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 23, 2024
6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️
❌Emniyet Genel… pic.twitter.com/434niwboQb
Yorumlar