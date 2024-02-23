AjansHaber.com.tr Gündem 23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu!
Araç sahipleri müjde: Akaryakıtta çifte indirim!
FETÖ'ye yönelik Kıskaç-7 operasyonları!
İYİ Parti Kurucusu Sıtkı Polat istifa etti!
DEM, İstanbul için başvuru yapamadı!
Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı personel alımı!