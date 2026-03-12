Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail’e tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 68’inci Oturumu sırasında İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan konuşmaya başladığında Genel Kurul Toplantı Salonundan ayrıldı.

Bakan Göktaş, Golan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurul Toplantı Salonu'na döndü.

Bakan Göktaş, toplantıda yaptığı konuşmada Filistin meselesine de geniş yer ayırdı.

“Ortak acımızda birleşelim ve sesimizi yükseltelim”

"Eşitlik konusunu tartışırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz." diyen Göktaş, şunları söyledi:

"Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir. Bu vesileyle, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki orantısız ve benzersiz etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı kararını hatırlatmak isterim. BM'nin 1325 sayılı kararının temel hükümlerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Filistin'de devam etmekte olan katliamı küresel gündemin en üst sıralarında tutmalı ve bu trajediye son vermek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Ortak acı duygumuzda birleşmeli ve sesimizin daha güçlü ve daha yüksek duyulmasını sağlamalıyız."



