CHP’li Emir ve Özçağdaş’tan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret

CHP heyeti, Genel Merkez’de yaşanan süreç ve “mutlak butlan” kararının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, güvenlik güçlerinin Genel Merkez’e müdahalede bulunmaması yönündeki taleplerini Bakan Çiftçi’ye ilettiklerini açıkladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Emir, Bakan Çiftçi’ye gösterdiği nezaket nedeniyle teşekkür ederek, görüşmenin “son derece yararlı” geçtiğini söyledi.

İcra işlemlerinde usul vurgusu

İcra sürecinin hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini ifade eden Emir, icra memurlarının Genel Merkez binasına girme girişimlerinin hukuki zorunluluk taşımadığını savundu:

“Oysa usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usul işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır.”

Avukatların dosyaları incelemesine izin verilmediğini ileri süren Emir, yaşanan süreci “gereksiz bir gerilim” olarak değerlendirdi.

“Karar yok hükmündedir”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını belirten Emir, CHP Genel Başkanı olarak halen Özgür Özel’in göründüğünü ifade etti:



“Bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir.”

Mahkemenin verdiği kararın esas hüküm yerine geçtiğini savunan Emir, bunun hukuken kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

“Güvenlik güçlerinin müdahale etmemesini istedik”

CHP heyetinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı süreç tamamlanana kadar güvenlik güçlerinin CHP Genel Merkezi’ne güç kullanarak girmemesi yönünde talepte bulunduğunu açıklayan Emir, partinin diyaloga açık olduğunu söyledi:



“CHP’nin ihtiyacı olan bir an önce kurultay yapılmasıdır. Kurultay tarihinin belirlenmesi gerekiyor.”

Demokratik çözüm vurgusu

Emir, Bakan Çiftçi’nin sürecin demokratik teamüller çerçevesinde ve sağduyuyla çözülmesinden yana tavır sergilediğini ifade ederek, demokratik ilkelere uygun yaklaşım beklentilerini dile getirdiklerini söyledi.