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YSK'dan Hatay, İskenderun ve Ordu kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

Ordu 

İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'daki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı tam kanunsuzluk başvurusu reddedildi.

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