Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, düzenlenen operasyon öncesinde İran lideri Ali Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını "fırsat" olarak değerlendirdiği belirlendi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
CNN'in operasyona ilişkin bilgi sahibi olan 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da olduğu ABD ve İsrail istihbarat birimleri, Hamaney'in günlük rutinini, görüştüğü isimleri, iletişim yöntemlerini ve olası saldırı durumunda çekilebileceği noktaları uzun süre mercek altına aldı.

Yetkililer, istihbarat birimlerinin yalnızca Hamaney'i değil, İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerini de takip ettiğini, bu isimlerin nadiren aynı yerde bir araya gelmesi nedeniyle uygun zamanın beklendiğini belirtti.

İstihbaratın, takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma protokollerini bu saatlerde esnettiğini saptadığını aktaran yetkililer, bu nedenle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabah saatlerine kaydırıldığını ifade etti.

Yetkililer, İranlı üst düzey görevlilerin Tahran'daki liderlik ofisi, cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik birimlerinin bulunduğu yerleşkede cumartesi sabahı ayrı noktalarda toplantı planlamasının istihbarat açısından "fırsat" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun hazırlık süreci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Aralık 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ı Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ziyaretiyle hız kazandı. Görüşmede Netanyahu, İran'ın balistik füze programını ilerlettiği ve nükleer kapasitesini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair istihbarat paylaştı. Trump, bu görüşmede İsrail'in füze tesislerini hedef alacak askeri hamlelerine destek vereceğini taahhüt etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.


 

