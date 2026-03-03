AjansHaber Dünya ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi

ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi

ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

İlk saldırı dalgasının İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmada başarılı olduğunu savunan yetkili, sonraki aşamada İran'ın füze üretim tesisleri, insansız hava araçları (İHA) ve donanmasının hedef alınmasının planlandığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


 

