İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli adımların gerçekleştirildiğini ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bu gözaltı kararı kabul edilemez”

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz.”


 

إسرائيل'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
