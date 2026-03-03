İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bu gözaltı kararı kabul edilemez”

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz.”



