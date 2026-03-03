İngiltere Kıbrıs'taki üssünü korumak için savaş gemisi gönderiyor

İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yer alan Akrotiri (Ağrotur) askeri üssüne yönelik İran kaynaklı dron saldırılarının ardından bölgeye savaş gemisi gönderme kararı aldı.

The Guardian'ın Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, stratejik öneme sahip üssün güvenliğini pekiştirmek amacıyla çeşitli savunma senaryoları üzerinde çalışılıyor.

HMS Duncan bölgeye sevk ediliyor

Bu kapsamda, özellikle dron tehditlerine karşı özelleşmiş sistemlerle donatılan HMS Duncan gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderilmesi öngörülüyor. Bazı kaynaklar ise bölgeye gönderilecek gemi sayısının ikiye çıkabileceğini belirtiyor. Halihazırda Orta Doğu sularında aktif bir savaş gemisi bulunmayan Birleşik Krallık'ın, mevcut planlamada başka bir noktaya intikal öngörmediği bildirildi.

Dün gerçekleşen saldırıda bir İran dronu Akrotiri üssündeki pist alanına düşmüştü. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Üsteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını" ifade edilirken, iki dronun ise hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İngiltere'nin Ada üzerinde toplam iki askeri üssü bulunuyor.



