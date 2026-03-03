AjansHaber Dünya İngiltere Kıbrıs'taki üssünü korumak için savaş gemisi gönderiyor

İran'ın Akrotiri üssüne yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısının ardından Londra yönetimi, bölgedeki savunmayı artırmak için savaş gemisi sevkiyatı planlıyor.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yer alan Akrotiri (Ağrotur) askeri üssüne yönelik İran kaynaklı dron saldırılarının ardından bölgeye savaş gemisi gönderme kararı aldı. 

The Guardian'ın Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, stratejik öneme sahip üssün güvenliğini pekiştirmek amacıyla çeşitli savunma senaryoları üzerinde çalışılıyor.

HMS Duncan bölgeye sevk ediliyor

Bu kapsamda, özellikle dron tehditlerine karşı özelleşmiş sistemlerle donatılan HMS Duncan gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderilmesi öngörülüyor. Bazı kaynaklar ise bölgeye gönderilecek gemi sayısının ikiye çıkabileceğini belirtiyor. Halihazırda Orta Doğu sularında aktif bir savaş gemisi bulunmayan Birleşik Krallık'ın, mevcut planlamada başka bir noktaya intikal öngörmediği bildirildi.

Dün gerçekleşen saldırıda bir İran dronu Akrotiri üssündeki pist alanına düşmüştü. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Üsteki piste düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya ve büyük bir maddi zarara sebep olmadığını" ifade edilirken, iki dronun ise hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İngiltere'nin Ada üzerinde toplam iki askeri üssü bulunuyor.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
