Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fatmanur öğretmenin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür.” ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Çelik öğretmen neden öldü?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 Mart 2026 tarihinde yaşanan bıçaklı saldırı Türkiye’yi derinden sarstı. Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.’nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.