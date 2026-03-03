KDK, Marmaray’da elektrikli skuter kullanımına düzenleme çağrısı yaptı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Marmaray'ı kullanan elektrikli skuterler için "katlama zorunluluğu", "ölçü standardı", "yoğun saat kısıtlaması", "denetimlerin artırılması" ve "yaptırımların netleştirilmesi" yönünde öneride bulundu.

İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, elektrikli skuterlerin Marmaray’a alınmasıyla ilgili şikâyetini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı. Vatandaş, katlanmamış, sivri uçlu ve ağır skuterlerin yaşlı, hamile ve çocuklar da dahil tüm yolcuların hareket alanını kısıtladığını, ani frenlerde yaralanmalara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca kullanıcıların skuterleri istasyon ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olduğunu ifade ederek, Marmaray’a katlanmamış ve büyük boy skuterlerin alınmamasını talep etti.

Mevcut düzenlemelerin bu ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendiren KDK, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.

KDK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, elektrikli skuterlerle ilgili olarak “katlama zorunluluğu”, “ölçü standardı”, “yoğun saat kısıtlaması”, “denetimlerin artırılması” ve “yaptırımların netleştirilmesi” yönünde tavsiyelerde bulundu.

