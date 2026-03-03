ABD Başkanı Trump, Tahran'ın müzakere talebini geri çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump, gerilimin tırmandığı İran ile diplomatik temas kurma girişimlerine kapıları kapattı. El-Cezire’nin servis ettiği bilgilere göre Trump, Tahran yönetiminden gelen müzakere talebini kesin bir dille geri çevirdiğini duyurdu. Başkan Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran müzakere istedi, 'çok geç' dedim.” ifadelerini kullandı.

Askeri zayıflama vurgusu

İran’ın bölgedeki askeri gücünün ve liderlik kadrosunun büyük ölçüde devre dışı kaldığını savunan Trump, Tahran’ın ciddi bir yıkımın ardından masaya oturmak istediğini öne sürdü. ABD Başkanı, sahadaki dengelerin değiştiğini belirterek mevcut durumda diplomatik bir geri dönüşün mümkün olmadığını kaydetti.

Trump, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Askeri güçlerini ve liderlerini yitirdikten sonra müzakere etmek istediler. Ben de artık bunun için çok geç olduğunu kendilerine ilettim."



