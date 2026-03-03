Türkiye’nin olimpiyatlarda atletizmde kazandığı ilk madalyanın sahibi Ruhi Sarıalp’in vefatının üzerinden 25 yıl geçti.

Atletizmde Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Ruhi Sarıalp’in vefatının 25. yılı

15 Aralık 1924’te Manisa’da dünyaya gelen Ruhi Sarıalp, atletizme Konya Askeri Lisesi’nde başladı.

Yurt içindeki başarılarının ardından 1948 Londra Olimpiyatları’na katılan Sarıalp, üç adım atlamada bronz madalya kazanarak Türkiye’ye olimpiyatlarda atletizm branşındaki ilk madalyasını getirdi.

Sarıalp’in bu başarısı, 2004 Atina Olimpiyatları’nda Eşref Apak’ın çekiç atmada elde ettiği bronz madalyaya kadar 56 yıl boyunca Türkiye’nin olimpiyatlarda atletizmde kazandığı tek madalya olarak kayıtlara geçti.

Aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gösteren Sarıalp, bu organizasyonda Türkiye'nin ilk Avrupa madalyasına adını yazdırdı.

Bu madalya, Süreyya Ayhan Kop'un 2002'de 1500 metrede elde ettiği altın madalyaya kadar tam 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek madalya olarak kayıtlarda yer aldı.

ABD'de uzay programlarına katıldı

ABD’de bulunan Coast Guard Academy’de eğitmenlik yapan ve uzay programlarına katılan Sarıalp, Türkiye’ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü’nde “Spor Tarihi” ve “Denizcilik” dersleri verdi. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Yelken Kulübü ve Fenerbahçe Kulübü’nde çeşitli görevlerde bulunan Sarıalp, “Fizik Kondüsyon”, “Deniz Güvenliği” ve “Cankurtarma” adlı kitapları kaleme aldı.

Özel Şeref Madalyası’na layık görüldü

1945 yılında üç adım atlamada 14,77 metrelik derecesiyle ilk Türkiye rekorunu kıran Sarıalp, bunu 1948'de 15,75 metreye çıkardı.

Askerde Ordu Milli Takımı'nda da yer alan Sarıalp, 21-23 Eylül 1951'de Roma'da ve 12-14 Eylül 1952'de Kopenhag'da düzenlenen Dünya Ordular Arası Atletizm Şampiyonaları'nda 2 altın madalya kazandı.

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde şeref madalyası alan Sarıalp, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından da "özel şeref madalyası"na layık görüldü.

Ruhi Sarıalp, 3 Mart 2001'de İzmir'de vefat etti.

