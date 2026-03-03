Trump'tan İran açıklaması: “Kongre onayı almayacağım”

ABD Başkanı Donald Trump, "Real Clear Politics" adlı haber platformuna verdiği demeçte, İran'a düzenlenecek olası bir askeri saldırı için Kongre'den yetki isteme niyetinde olmadığını açıkladı. Savaş yetkisi talep edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, hiç sanmıyorum" yanıtını veren Trump, mevcut saldırıların başarısına dikkat çekerek ek bir onaya ihtiyaç duymadığını savundu.

Mühimmat stokları hazır

Trump, İran'ın hava savunma sistemlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek askeri hazırlıklarının tam olduğunu belirtti. "Orta ve orta üstü silahlarımız için çok büyük bir stoğumuz var. Sınırsız, kelimenin tam anlamıyla sınırsız stoğumuz var" ifadelerini kullanan Trump, operasyonları haftalarca sürdürebilecek kapasitede olduklarını vurguladı.



