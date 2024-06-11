Yeşilçam'ın romantik jönü Murat Soydan vefat etti!

"Sevgilim Bir Artistti", "Kanlı Pazar", "Şehrazat", "Yalnız Adam" ve "Aşk Mabudesi" filmlerinin de aralarında olduğu 200'ün üzerinde yapımda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Soydan'ın vefat haberini kişisel Instagram hesabında duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Murat Soydan kimdir?

Asıl adı Rüçhan Tercan olan sanatçı, 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Murat Soydan, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu.

Üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen sanatçı, bir taraftan İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü tamamladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu, "Perde" mecmuasının 1966'da açtığı yarışmayı Tanju Korel ile kazanarak sinemaya adım attı. Soydan, aynı yıl rol aldığı "Kolsuz Kahraman" filmiyle sinema kariyerine başladı ve 200'e yakın filmde rol aldı.

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'le başrolleri paylaştı

Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneğinin başkanlığı üstlendi. 1970'li yılların önemli jönlerinden olan Soydan, birçok filmde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile başrolü paylaştı.

Yeşilçam'da daha çok Türkan Şoray'la rol alan Soydan, "Zulüm" filminde Türkan Şoray'la birlikte oynadı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu

Soydan, "Zulüm" filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Hollywood'dan da film teklifi alan, fakat yabancı dili olmadığı için teklifleri kabul etmeyen usta oyuncu, sesiyle de dinleyicileri etkiledi. Soydan, 1969'dan 1990'lara kadar da birçok kez sahnelerde şarkı söyledi.

Birçok dizi ve filmde rol aldı

Yeşilçam'da 1970'li yıllarda yaşanan durgunluk döneminin ardından 1980'li yılların başında yeniden sinemaya dönen sanatçı, "Balayı", "Yaşadıkça" ve "Reis Bey"in de aralarında olduğu önemli filmlerde rol aldı.

Murat Soydan, 1990'lı yıllardan itibaren "155 Polis İmdat", "Marziye", "Acı Hayat" ve "Girdap" ile birçok dizide oynadı.

Usta oyuncu, "Kahveci Güzeli", "Ah Bir Zengin Olsam", "Devlerin Öcü", "Son Söz Benim", "Altın Tabancalı Ajan", "Kurt Dölü" ve "Kırmızı Gece" gibi filmlerinin yanı sıra "Sinekli Bakkal", "O Hayat Benim" adlı dizilerde canlandırdığı karakterleriyle izleyicinin hafızalarında yer edindi.