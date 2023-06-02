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Yeşil Sol Partililerin bir bölümü İstiklal Marşı'nı okumadı!

Yeşil Sol Partili milletvekillerinin bir bölümü, yeni yasama yılının açılış töreninde İstiklal Marşı'nı okumadı

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, YSP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

 

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