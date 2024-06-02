Yasaklamak istiyordu, TikTok'ta hesap açtı!

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı sosyal medya platformu TikTok’a katıldı.

Trump, dün gece açtığı teyidli hesabından ilk paylaşımını kısa bir video görseli ile yaptı.

Videoda "Burada olmak gurur verici." ifadesini kullanan Trump’ın hesabının takipçi sayısı açıldıktan kısa süre sonra milyonu aştı.

Özellikle kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmak için TikTok’a girdiği yorumları yapılan Trump’ın katılımının, sahibinin Çinli olması nedeniyle ABD Kongresi'nde yasaklanması tartışılan sosyal medya platformu için de kazanım olarak değerlendiriliyor.

TikTok’un ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Trump da, başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok'u kapatmak istemiş ancak federal mahkeme engeline takılmıştı. Trump, genç Amerikalıları kızdıracağı gerekçesiyle bu yıl Kongreden çıkarılan TikTok yasağının önünü açan tasarıya ise karşı olduğunu belirtmişti.