İran’ın misillemeleri sonrası Orta Doğu’da gerilim sürüyor

Son gelişmeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da düşen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarıldığını açıklaması, İran’ın ise bu açıklamayı yalanlaması yer aldı. Bahreyn, Kuveyt ve Irak’ta da yeni saldırılar yaşandı.

Trump: İkinci pilot da kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını duyurdu. ABD ordusunun “ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini” gerçekleştirdiğini belirten Trump, “Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam.” dedi.

İran operasyonun başarısız olduğunu savundu

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise ABD’nin kayıp pilotu bulmak için yürüttüğü operasyona ilişkin farklı bir açıklama yaptı. Zülfikari, “Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu.” ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD’ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının İsfahan’ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia ederek, “Uçaklar alevler içinde yanıyor.” dedi.

İranlı ISNA ajansı da ABD’ye ait helikopterlerin düşürüldüğü yerden olduğu kaydedilen görüntüler yayımladı.

(İran'ın ABD helikopterlerinin düşürüldüğüne dair paylaştığı fotoğraf | ISNA)

Bahreyn’de tesiste yangın çıktı

Bahreyn’de bulunan Gulf Petrochemical Industries Company’e (BSC) ait petrokimya tesislerinin bazı birimlerinin İran kaynaklı insansız hava araçları tarafından hedef alındığı bildirildi.

Saldırı sonucunda tesisin bazı bölümlerinde yangın çıktığı, ancak müdahale sonrası yangının söndürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

Kuveyt ve Irak’ta İHA saldırıları

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen İHA saldırısında zarar gördüğünü duyurdu.

Irak’ın güneyinde bulunan Meysan Petrol Şirketine bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depoların da insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine dair ise bilgi paylaşılmadı.

Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar gündemde

Bölgedeki askeri gerilimin yanı sıra Hürmüz Boğazı’nda süren kısıtlamaların da küresel ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturduğu değerlendiriliyor.





