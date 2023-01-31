Yapılandırma paketi kabul edildi! Borçlar siliniyor!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yapılandırma kapsamına giren vergi alacağı toplam 521 milyar lirayı bulacak.

Kaç kişi faydalanacak

Yapılandırmadan yararlanabilecek vergi borçlusu sayısı 14 milyon 156 bin 341 kişi.

Dava aşamasında olup yapılandırma kapsamına giren vergi borcu 181,2 milyar lira. Davalık vergi dosyası sayısı da 215 bin 511.

Yapılandırma kapsamına giren SGK prim alacağı 196 milyar lira. SGK'ya borcu bulunan kisi sayısı 14 milyon 613 bin 574'ü buluyor.

Tahsilat beklentisi

Son yapılandırma yasası kapsamındaki gerçekleşme dikkate alınarak yapılan hesaba göre SGK alacaklarından 47,8 milyar lira tahsilat yapılması öngörülüyor.

Vergi borçlarından tahsilat tahmini 43,5 milyar lira olarak belirlendi.

Borçlar silinecek

31 Aralik 2022'ye kadar olan ve 2 bin lirayı geçmeyen borçlar silinecek. Devletin silerek tahsilinden vazgeçeceği alacak toplamı 4,6 milyar lira.

1 milyon 435 bin 535 gencin 4,5 milyar lira tutarındaki öğrenim kredisi gecikme zammı silinecek.