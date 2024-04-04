THY 2025 yılına kadar İsrail uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları’nın (THY), İsrail’in Gazze’ye saldılarından dolayı savaştan aylar sonra Tel Aviv’e olan tüm uçuşlarını Mart 2025’e kadar iptal ettiği öğrenildi.

Ben Gurion hava limanı yetkililerine göre, Türkiye’nin aldığı bu ani boykot kararı Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik gerilimlerin arttığı bir dönemde gelmesi, biletlerini alan yolcuları da zor durumda bırakarak uçuş düzenlerini etkiledi.

İsrail ile gerilimi artıracak hamle

Dünya basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin siyasi duruşunu yansıtan bu hamle, gergin ilişkileri daha da kötüleştiriyor, gezginleri etkiliyor ve daha geniş jeopolitik gerilimleri simgeliyor.

Ayrıca bu karararın, havacılığın ötesinde ikili ilişkilerde bir bozulmanın sinyalini verdiği ifade ediliyor.