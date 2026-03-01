Avrupa'daki Türkler Rotterdam Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'ya büyük ilgi gösterdi

Avrupa'daki Türkler Rotterdam Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'ya büyük ilgi gösterdi

Rotterdam Limanı’na yanaşan Türkiye’nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hollanda’nın farklı şehirlerinden, ayrıca Belçika ve Almanya gibi çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler, gemiyi yakından görme fırsatı buldu.

Katılımcılar, TCG Anadolu’nun modern tasarımını ve ileri teknolojilerini inceleyerek fotoğraflar çekti, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Geminin heybetli yapısı ve yüksek teknolojili sistemleri, ziyaretçilerde büyük hayranlık uyandırdı.

Etkinlik sırasında gemi personeli, ziyaretçilere TCG Anadolu’nun görevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgiler verdi. Avrupa’daki Türk topluluğunun milli teknolojiye ve savunma alanındaki başarılara duyduğu ilgi bir kez daha gözler önüne serildi. Ziyaretçiler, gemiyi görmek için uzun kuyruklar oluşturdu ve gün boyunca heyecan dolu anlar yaşandı.


 

Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
#Gündem / 28 Mart 2026
Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı
Üç yıl sonra ilk adım: Barış 25. yaşını sürprizle kutladı
#Gündem / 27 Mart 2026
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
