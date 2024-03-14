Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yarın başlıyor!

Ligde yarın Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise saat 20.30'da VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde 17 Mart Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)