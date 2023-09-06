Trafikte sopalı muştalı kavga: 3 yaralı!

İzmir'de iki otomobilin karıştığı kazanın ardından çıkan kavga, tarafların telefonla çağırdığı yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Sopa, muşta ve bıçaklı kavgada, sürücülerden AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım (48) ve kardeşi Cengiz Yıldırım (46) darp sonucu, yeğeni Erdem Yıldırım (22) ise bıçakla yaralandı.

Olay, 31 Ağustos saat 17.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta meydana geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım yönetimindeki 35 BMJ 810 plakalı otomobil ile Erol Çelik'in (38) kullandığı 35 KEC 15 plakalı otomobil çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası taralar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım ve Çelik yakınlarını aradı. Yaklaşık 50 kişi olay yerinde toplandı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede sopa, muşta ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Yıldırım sağ gözüne aldığı darbeyle yaralandı. Yıldırım’ın kardeşi Cengiz Yıldırım'ın sağ kolu kırılırken, yeğeni Erdem Yıldırım ise gözünün altı ve göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, Erol Çelik gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Evli, 6 çocuk babası Yılmaz Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kardeşi Cengiz Yıldırım ile yüzüne 5 dikiş atılan yeğeni Erdem Yıldırım, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Çelik ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayetçi olmadı

Erol Çelik’in ifadesinde kimseden şikayetçi olmadığını belirtip, "7532 Sokak'tan gelen otomobil otomobilimin sol çamurluğuna çarptı. Aracı kullanan kişinin elinde cep telefonu vardı. Aracından inen sonradan adının Yılmaz Yıldırım olduğunu öğrendiğim bu kişi, 'Dikkat etsene, bak arabanın haline' dedi. Ben de 'Sen benim arabama çarptın' dedim. Tutanak getirdi, 'Kaza raporu tutacağız' dedi. Ardından da 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince ben de 'Sen kimsin?' diyerek elimi kaldırdım. Bunun üzerine bileğimden tuttu. Tokat attım, yere düştü. Sonra aracından sopa çıkardı. Beni darbetmeye çalıştığı sırada çevredekiler yetişip, ayırdı. Ardından bana küfredip, telefonla akrabalarını arayıp, çağırdı. Gelen yakınları da küfredip, saldırdı. Ardından polisler geldi. Beni kendi araçlarına alarak, bölgeden uzaklaştırıp, kurtardı. Bu sırada ben de yeğenimi arayıp, durumu anlattım. Ancak polis aracında olduğum için devamında ne yaşandı bilmiyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi.

"3 Kişiye 50 kişi saldırdılar"

Erdem Yıldırım ise ifadesinde, "Amcam ufak bir trafik kazası geçirip beni aradı, yanına gittim. Olay yerine vardığımda amcamı yerde darbedilirken gördüm. Yardımına koşarken sopa ve bıçakla yaraladılar. Gruptan biri elindeki bıçakla beni önce göğsümden sonra gözümün alt kısmından yaraladı. Gözümün altındaki bıçak yarasına 5 dikiş atıldı. Gözümden ameliyat olacağım. Olay yerine varmadan babama da kazayı haber vermiştim. Benden sonra o da olay yerine ulaştığında ona da saldırıp darbettiler. Ufacık bir trafik kazası büyük bir kavgaya dönüştü. 3 kişiye 50 kişi saldırdı. Böyle bir megapol kentte bunu yapıyorlar. O kadar kalabalık gruptan sadece 1 kişi gözaltına alındı. Bize saldıran tek kişi değildi. Şikayetçiyim" dedi.

8 çocuk babası Cengiz Yıldırım ise "Olaydan sonra sadece 1 kişi gözaltına alındı. Oysa, bize 50 kişi saldırıp, linç etti. Kolumu kırdılar. Oğlumu bıçakla yaraladılar. Adalet yerini bulsun. Bize saldıran diğer kişiler kimse tespit edilsin" ifadelerini kullandı.

"Konunun takipçisiyiz"

Yıldırım ailesinin avukatı Gülşah Yıldız da "Bu saldırı müvekkillerimi sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da etkilemiştir. Madde hasarlı küçük bir kaza olmasına rağmen daha büyük ölçekli bir olaya dönmüştür. Olay polisin ve etraftaki vatandaşların müdahale edemeyeceği hale gelmiştir. Konuyla alakalı hastane raporları ve kamera kayıtlarını savcılığa sunduk." diye konuştu.